Arıdan para kazanacaklar

Ardahan'da, Kafkas arıcılığında üretim ve kazancın artırılması amacıyla "Kafkas Arı Konağı" protokolü imzalandı.

Ardahan'da, Kafkas arıcılığında üretim ve kazancın artırılması amacıyla "Kafkas Arı Konağı" protokolü imzalandı. Valilik toplantı salonunda, kentte Kafkas arısı başta olmak üzere arıcılıkla ilgili birçok çalışma yapılacak konağın protokolüne, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ile Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın imza attı.

Vali Masatlı, yaptığı konuşmada, "Arıcılık Eylem Planı" kentte yürütülen projeler kapsamında yapıldığını söyledi. Kentte ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaların hızla yürütüldüğünü aktaran Masatlı, "Konağımız 24 ay içinde tamamlanacak. Projenin bütçesi ise 4 milyon 200 bin liradır, bunda büyük pay Serhat Kalkınma Ajansına aittir. Katkı sunan diğer kurumlara da teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Proje ile Ardahan arıcılığında verimin ve katma değerin arttırılmasının hedeflendiğini dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Proje ile coğrafi işaret tescilli Ardahan çiçek balının kontrol, analiz, tanıtım ve pazarlamasının yapılması, alternatif arı ve apiterapi ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi amaçlanıyor. Ayrıca kadın ve gençlerin arıcılık sektörüne katılımı ile sosyal ve ekonomik hayatta daha geniş yer almaları sağlanacak. Ardahan'a gelen arıcı ve ziyaretçiler için alternatif bir eğitim ve ziyaret alanı oluşturulması amaçlanmaktadır. Dünyanın en önemli dört arısından biri olan Kafkas arısı için yapılan bu çalışmalar son derece önemli."

Masatlı, 846 metrekarelik alanda yapılacak Kafkas Arı Konağı projesinde, Ardahan iline ve ülkemize arıcılık üzerine mevcut faaliyet üniteleri ve proje sonunda yapılacaklarla birlikte entegre arıcılık merkezi oluşturulacaktır dedi.

Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın da bu projenin Ardahan arıcılığı için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Vali Masatlı'ya teşekkür etti. Valilik desteğindeki proje ile başta dil uzunluğu, soğuk iklime dayanıklılığı ve uysallığı gibi özellikleriyle dünyada dört önemli arı ırkı arasında yer alan Kafkas arısının yaygınlaşması ve üretiminin geliştirilerek yöre insanının kazancının artırılması hedefleniyor.

Valilik desteğindeki proje ile başta dil uzunluğu, soğuk iklime dayanıklılığı ve uysallığı gibi özellikleriyle dünyada dört önemli arı ırkı arasında yer alan Kafkas arısının yaygınlaşması ve üretiminin geliştirilerek yöre insanının kazancının artırılması hedefleniyor.