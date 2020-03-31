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Arılara, Vefa Grubu tarafından bakım ve ilaçlama yapıldı

Ardahan’da Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

Ardahan'da Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Bu kapsamda evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlardan yörede aracılıkla uğraşanların yardımına "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yetişti.


Valilikten yapılan açıklamada, kentte üretim, tedarik ve tüketim zincirinin devam etmesi de düşünülerek salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.


Bu tedbirler kapsamında Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde kışlatma amaçlı arılığı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların arılarına ait bakımın Vefa Sosyal Destek Grubunca yapıldığı bildirildi.

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