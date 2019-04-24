ARÜ'lü öğrenci Ulusal Aşçılık Kampına katıldı

' si düzenlenen, “Ulusal Aşçılık Kampına” katıldı.

Bolu Mengen'de düzenlenen kampa; Aşçılık Programı akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Yusuf Öztürk ile Ardahan Üniversitesi öğrencisi Yusuf Kaçmaz katıldı. Yöresel yemeklerden Uzak Doğu mutfağına kadar birçok ulusal ve uluslararası lezzetleri deneyimleme fırsatı bulan mutfak sanatkârları, bir hafta boyunca kampta eğitim görecekler. 100'ün üzerinde akademisyen ve şefle, 160 öğrencinin katıldığı kamp sayesinde öğrenciler hem lokal ve global lezzetleri öğrenecek hem de şeflerle tanışarak gerçek bir iş deneyimi yaşama fırsatı elde edecekler.