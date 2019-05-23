Aşıkşenlik'te kene uyarısı

Çıldır Aile Sağlık Merkezine bağlı olarak hizmet veren Aşık Şenlik Sağlık ocağında görevli Ebe Ferda Aydın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının insanlarda meydana getirdiği belirtiler, hastalığın teşhisi ve tedavisi, hastalıkla mücadele konuları, hastalığın yayılmasında en büyük etken olan kenelerin özellikleri, yaşam döngüsü, hastalığın bulaşması ve yayılmasındaki rolü, kenelerle mücadele yöntemleri, hastalığın hayvanlarda meydana getirdiği belirtiler hakkında bilgiler verildi.

Hava sıcaklığının artmasıyla kenelerin aktif hale geçtiğini belirten Aydın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda dikkatli olunması gerektiği kaydetti.

Eğitimde ayrıca hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla etkin bir mücadele için gerekli olan ve insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı konularının birlikte ele alındığı "Tek Sağlık" yaklaşımının önemi anlatıldı.