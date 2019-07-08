Atatürk siluetini alkışlarla izlediler

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' Damal'ın Ata Mahallesi'nde düzenlendi. Markalaşan Atatürk silueti için düzenlenen festivale katılan yerli ve yabancı turistler alkışlar eşliğinde silueti izlediler.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' Damal'ın Ata Mahallesi'nde düzenlendi. Şenliğe Damal Kaymakamı Yasin Yunak, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı. Şenliklerde halk müziği sanatçısı Erdal Erzincanlı, Mustafa Özarslan ve birçok yerel sanatçı konser verdi, halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.

Yüzlerce yerli ve yabancı turist siluete koştu

Festival alanındaki programın ardından Atatürk'ün siluetini izlemek için ilçeye bağlı Ata Mahallesi'ndeki seyir alanına geçildi. Karadağlar'ın eteklerinde saat 18.00'de yansıyan silueti yüzlerce yerli ve yabancı turist izledi. Seyir alanını dolduran vatandaşlar Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti alkışlar eşliğinde ve İzmir Marşı'nı okuyarak izledi.

Festivalde bu yıl rekor katılımın gerçekleştiğini söyleyen Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, "İlk kez böyle yoğun katılımın olduğu bir festivali kutluyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda misafirimiz geldi. Amacımız bu festivalle Atatürk'ü dünyaya tanıtmak" dedi.