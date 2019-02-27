ATSO Başkanı Demirci ‘den 'İstihdam Seferberliği 2019' çağrısı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci , ATSO üyelerini 'İstihdam Seferberliği 2019' kapsamında uygulanan desteklerden yararlanmaya davet etti.

Demirci , Üretim yapan bir nüfus güçlü bir ekonomi ortaya çıkartacak, İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun dedi.

İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile diğer bakanlıkların bakan yardımcılarının katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci'de katıldı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Çalışma ve İş-Kur Müdürü Ahmet Sonkaya, SGK İl müdürü Aziz Boz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Metin Ürgün, ATSO Genel Sekreteri Aşkın Kızılkaya ile bir araya gelerek 'İstihdam Seferberliği 2019' ile ilgili bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlattığı 'İstihdam Seferberliği 2019' programını sonuna kadar desteklediklerini söyleyen Çetin Demirci, “ Ülke olarak övündüğümüz gençlerimizi, nüfusumuzu verimli kullanmak, için istihdam seferberliğine hepimiz destek verelim" ifadelerini kullandı.

'İstihdam Seferberliği 2019' kapsamında uygulanan destekler hakkında konuşan ATSO Başkanı Demirci, Kanun tasarısının torba kanuna eklendiğini ve hızla Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatarak önemli bilgiler verdi.

6 PUANLIK EK PRİM İNDİRİMİ

Ardahan'ın da içinde olduğu Kalkınmada öncelikli 51 il ile 2 ilçede bugüne kadar uygulanan 5 puanlık sosyal güvenlik prim indirimi 2019 yılında da devam edecek. Bu bölgelerde 5 puanlık prim teşvikine ek olarak 6 puanlık da bölgesel istihdam prim teşviki uygulanacak.

YENİ İŞÇİNİN MAAŞI 3 AY DEVLETTEN

2018 yılı içinde işyerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat ile 30 Nisan tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Yeni işe alınan işçiler için verilen bu destekle birlikte daha önce yürürlükteki teşvikler de devam edecek.

YENİ İSTİHDAMA 2020 YILINA KADAR TEŞVİK

Her ilave istihdam için 12-18 ay süreyle SGK Primlerini ve vergiyi devlet karışlayacak.. 31.12.2020 tarihine kadar yeni işe alınacak olan çalışanlar için işverenlere belli şartlarla prim, ve vergi teşviki sağlanacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ

Ekonomik sebeplerle işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlere 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanlarının ücretleri devletten karşılanacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE DEVAM

2018'de 9 aylık uygulanan asgari ücret desteği 2019'da 12 ay boyunca uygulanacak. Asgari ücret desteği; 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL olarak uygulanacak, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 TL olacak.