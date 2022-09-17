ATSO seçimlerine doğru

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan adayı Ömer Yılmaz, ''Kalıcı çözümler üreteceğiz'' dedi.

Seçim takviminin netleşmeye başlamasıyla birlikte Ardahan'da da hareketlilik başladı. Çoklu adayla sürece başlayan yerler arasında Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası da (ATSO) bulunuyor. Ardahan'ın başarılı iş insanlarından Ömer Yılmaz 2022 Ekim ayında yapılması planlanan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine aday olduğunu açıkladı.

ATSO toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Başkan adayı Ömer Yılmaz, ekibiyle birlikte basının karşısına geçti.

Yılmaz burada yaptığı acıkmada, ''Sürekli olarak arttıracağımız faaliyetlerimiz ve geliştireceğimiz kurumsal proje ve kapasiteyle faaliyet alanlarına göre üretici sektör temsilcileri ve diğer tüm paydaşları bir araya getirme ve güç birliği sağlama noktasında üstleneceği büyük sorumluluk ve çatı olma görevini hakkıyla yerine getirerek sonuç odaklı çalışmalarıyla sadece sorunları tespit edip dile getirmekle yetinmeyip, bunlara kalıcı çözümler önererek hayata geçirilmesini sağlayacağız. İlimizin çatı kuruluşlarından biri olan Borsamızın asli temsil mekanizması olarak tüm üyelerimizin ülke ve dünya standartlarında iş ve yatırım imkanına kavuşma vizyonumuz ve misyonumuz olacak daha güçlü bir Ardahan ve Türkiye olma hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz'' dedi.

Yılmaz, 2 karayolu ve bir de demiryolu sınır kapısı olan ve çok stratejik konumda bulunan Ardahan'ın, maalesef ticaret konusunda özelliğinden faydalanamıyor.

Sınır kapılarının kente fayda sağlaması için büyük gayret sarf edeceklerini söyleyen Yılmaz, ''Seçimden seçime oda üyelerini ziyaret eden bir yönetim sergilemeyeceğiz. Ticaret odasının sadece alınan bir kurum algısından çıkarıp, esnaflarımızın zor günün de yanında olan bir sivil toplum örgütü olduğunu hissettireceğiz. İthalat - İhracat komitesini kurarak ilimiz sermaye sahiplerine sınır ticareti çerçevesinde neler yapabileceklerini bilgilendireceğiz. Gürcistan Ülkesinin diğer sınır kapılarında olan bütün pozitif ayrıcalıkları İlimiz sınırları içerisinde bulunan 2 sınır kapısında da olması için mücadele vereceğiz. 6. Bölge destekleri ile kurulan organize sanayi bölgemiz yatırımcıya uygun hale getireceğiz. Yatırımcıya teşvik ve destekler hakkında yeterli bilgi verilmediğini düşünüyorum. Organize sanayi bölgesini yeni yatırımcılara tanıtıp, Ardahan'a yatırım yapmaları konusunda girişimlerde bulunacağız. Ticaret ve Sanayi odası kendi işinin dışında birçok şeyle ilgilenmiş maalesef, kendi görevlerini unutmuş, gereken projeler ile ticaret ve sanayi odasının üyelerine yakışır bir oda haline getirmek için yola çıktık. Bütün oda üyelerimizden ve Ardahan halkından desteklerini bekliyoruz.''