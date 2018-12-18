AÜ'de ‘Şeb-i Arus' ile Mevlana anıldı

Ardahan Üniversitesi (AÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi koordinatörlüğünde, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencilerinin hazırladığı, Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin katkı sunduğu, “Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Anma Programı” etkinliği gerçekleşti.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe; Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Rektör Yardımcıssı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Genel Sekreter Hadi Gergit, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Program, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ayan'ın, “Sema Töreni ve Anlamı” adlı konuşması ile başladı. Dr. Öğr. Üyesi Ayan konuşmasında, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının yıl dönümü dolayısıyla her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen Şeb-i Arus'un, Mevlana tarafından “Hakk'a Vuslat” yani “Yaratana Kavuşma” gecesi olarak tanımlandığını ifade etti. Selim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinin Kuran-ı Kerim Tilaveti okumasıyla program devam etti. Kuran Tilavetinin ardından Teknik Bilimler Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Görevlisi Özkan Karadavut ile öğrencileri, sahneye çıktı. Mesnevi'den bölümler ve ilahiler okuyan Öğr. Gör. Karadavut ve sahne ekibi, daha sonra semazen gösterisi gerçekleştirdiler. Semazen gösterisi, izleyenlerden büyük beğeni aldı. Şeb-i Arus etkinliği, gösteriyi gerçekleştiren ekip ile birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Programın bitmesiyle birlikte etkinliğe katılan tüm misafirlere aşure ikramı yapıldı.