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Baharın habercisi leylek Ardahan'a erken geldi

"Baharın habercisi" olarak nitelendirilen leylek, bu yıl Ardahan’a erken geldi.

"Baharın habercisi" olarak nitelendirilen leylek, bu yıl Ardahan'a erken geldi.


Karla kaplı Ardahan ovasında su kenarında yiyecek arayan bir leylek, vatandaşları şaşırttı. Kentte bulunan karla kaplı ovada görüntülenen bir leylek, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kent sakinleri, "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leyleğin şubat ayında bölgelerinde bulunmasını merakla izledi.


Oğuz Arslan Koçi, bu yıl kış mevsiminin önceki yıllara göre çok sıcak geçtiğini belirterek, "Leylekler bu bölgede genellikle mart ayında görülürdü. Şubat ayında karlı zeminde leylek görmek hem şaşırttı hem heyecanlandırdı" dedi.

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