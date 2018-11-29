Başkan Aydın: "Birlik ve beraberliğimizi koruyacağız"

Birlik ve Beraberlik içerisinde hareket etmenin AK Partinin ve Ardahan'ın menfaatine olacağını vurgulayan Aydın " Öncelikle partimizi tercih ederek aday adaylık başvurusu yapan Ardahan'a hizmet etmek için medeni cesaret gösteren bütün aday adayı arkadaşlara teşekkür ederim. AK Parti birliğin, beraberliğin ve kalkınmanın partisidir. Belediye Başkan Adayımız Veteriner Hekim Sayın Yunus Baydar'ın açıklanmasının ardından bütün aday adayı arkadaşlarımızla birlikte Ardahan'ı mızın gelişim ve dönüşüm sürecinin devamı için canla başla çalışarak en iyi sonucu elde edeceğiz. Sadece Ardahan merkezde değil diğer bütün ilçelerde Belediyeleri ve İl Genel Meclis üyeliklerini kazanmak için koordineli bir şekilde çalışacağız. Bazı şer odakları adayımızın açıklanmasının ardından nifak tohumları ekerek çeşitli spekülasyonlar yaratarak birliğimizi bozmak adına çaba sarf etmektedir. Dün olduğu gibi bugünde dimdik ayakta durarak 31 Mart'ta bu şahıslara en güzel cevabı vereceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden yürüyerek hareket edeceğiz. AK Parti Ardahan'da ve İlçelerinde Belediye başkanlığı bir tarafa tek bir Belediye meclis üyeliğini bile kaybetmemek adına çalışmalar yürüterek 31 Mart seçimlerinden alnının akıyla çıkacaktır. AK Parti her seçim başka partiye kaçanların değil bu dava inanan gönül veren, şahsi menfaat değil Ardahan'ın ve Türkiye'nin menfaat ve çıkarlarını düşünenlerin vefakar ve cefakar şahısların partisidir. Birlik ve dirliğimizin bozulmaması adına partimizin yanında duranlar, kişiliklerinden ve şahsiyetlerinden ödün vermeyen herkese bizim kapımız açıktır" dedi.