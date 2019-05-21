Başkan Azizoğlu'ndan Vali Masatlı'ya destek

Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, bu yıl meraların il dışından gelen göçebe hayvanlara yasaklanmasından dolayı büyük özveri gösteren İl Valisi Mustafa Masatlı'ya tam destek verdi.

Başkan Azizoğlu yapmış olduğu açıklamada, "Başta Valimiz Mustafa Masatlı, il ve ilçe tarım müdürlükleri, STK'lar ve muhtarlarımızın ortak çalışması ile alınan kararı sonuna kadar destekliyoruz. İlimiz özellikle dışarıdan getirilen hayvanlarla birlikte meraların tahrip edilmesi, çeşitli hayvan hastalıklarının bölgemize sıçrayarak özellikle buzağı kayıplarının yaşanmasının önüne geçilmesi için en doğru kararı almıştır. Bu kararla birlikte ilimiz hayvancılıkta en iyi konuma geleceği gibi, ölümlü hayvan hastalıklarının azalması ile birlikte artan sağlıklı hayvan sayısıyla da ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır" dedi.