Başkan Demir, merada hayvan içme suyu çalışması başlattı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Halilefendi Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan üreticilerin yaz mevsimi boyunca hayvanlarını otlattıkları Yıldızlı dağın eteğinde ki merada hayvan içme suyu çalışması başlattı.

Beraberinde Belediye Meclis Üyesi Volkan Ünver ile birlikte (Ramazan Tabyası) Yıldızlı dağın eteğinde ki merada yapılan hayvan içme suyu çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Demir, Halilefendi Muhtarı Yaşar Ekmekçi, Çiftçi Koruma Başkanı Selami Kaya ve Mahallelinin su hattı yapım çalışmasına da yardım etti.