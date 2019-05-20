İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Demir, merada hayvan içme suyu çalışması başlattı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Halilefendi Mahallesi’nde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan üreticilerin yaz mevsimi boyunca hayvanlarını otlattıkları Yıldızlı dağın eteğinde ki merada hayvan içme suyu çalışması başlattı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Halilefendi Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan üreticilerin yaz mevsimi boyunca hayvanlarını otlattıkları Yıldızlı dağın eteğinde ki merada hayvan içme suyu çalışması başlattı.


Beraberinde Belediye Meclis Üyesi Volkan Ünver ile birlikte (Ramazan Tabyası) Yıldızlı dağın eteğinde ki merada yapılan hayvan içme suyu çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Demir, Halilefendi Muhtarı Yaşar Ekmekçi, Çiftçi Koruma Başkanı Selami Kaya ve Mahallelinin su hattı yapım çalışmasına da yardım etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.