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Başkan Demir, muhtarlarla bir araya geldi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, merkeze bağlı mahalle muhtarları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.


Mahalle Muhtarlarıyla istişare toplantısında Başkan Demir, Ardahan Belediyesi'nin çalışmaları ile yeni projeler hakkında muhtarlara bilgi verdi.


Başkan Demir, "Ardahan'ı yaşanabilir bir şehir haline getirmek için bir yola çıktık. Bunu yaparken sizlerden alacağımız geri dönüşler ve sizlerin bizlere söyleyeceklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.


Yoğun bir sürecin içindeyiz. Bu yoğunluğu kısa sürede atlatıp sizler ile sık sık bir araya geleceğiz. Bulunduğunuz mahallelerde vatandaşların taleplerini ilk sizler alıyorsunuz. İnşallah bu talepleriniz yerine getirilecek ”dedi.

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