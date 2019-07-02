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Başkan Demir, revizyon imar planlaması toplantısına katıldı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ankara’da iki gün sürecek olan revizyon imar planlaması toplantısına katıldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ankara'da iki gün sürecek olan revizyon imar planlaması toplantısına katıldı.


Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, İller Bankasından heyet ile revizyon imar planlaması toplanasına katıldı.


Başkan Demir; “İki gün sürecek olan revizyon imar planlaması toplantımız başladı. İller Bankasında heyet ile bir araya geldik. Ardahan'ın ve evlatlarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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