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Başkan Demir sanayi esnafına maske dağıttı

Ardahan Belediyesi Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında etkin bir çalışma yürütüyor.


Bu kapsamında Belediye Başkanı Faruk Demir, sanayi esnafını ziyaret etti. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen ziyarette, sanayi esnafına yüz siperliği ve tek kullanımlık maske dağıtıldı.


Maske dağıtımında Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı ve belediye Meclis üyeleri eşlik etti. Sanayi esnafına korona virüse karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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