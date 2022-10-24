Başkan Demir, Sivas'ta düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 21-23 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partili (CHP) tüm belediye başkanlarının yer aldığı Sivas'taki Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

Yerel seçimler sonrası sık sık belediye başkanlarıyla buluşarak, çalışmalarını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla birlikte çıkarma yaptığı Sivas'ta, imza attığı sayısız proje ve gerçekleştirdiği yatırımlarla Ardahan'ı yukarılara taşıyan Başkan Demir'i çalışmalarından dolayı kutladı.

Türkiye genelindeki 240 CHP'li belediye başkanının katıldığı 13. Belediye Başkanları Çalıştayı 3 gün sürdü. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un tanıtım konuşmasını yaptığı çalıştayın ilk gününde aralarında Başkan Faruk Demir'in de bulunduğu CHP'li belediye başkanları, Sivas merkez ve ilçelerinde esnaf ziyaretleri yaparak Sivas halkına parti projelerini anlattı. İkinci gün ise akşam saatlerine kadar süren kapalı toplantıda belediye başkanlarının görüş ve önerileri dinlendi.