Başkan Demirci, Türk Gözü Sınır Kapısında incelemelerde bulundu

Modernizasyon çalışmalarının hız kazandığını ifade eden Demirci, "Aktaş Sınır Kapımız gibi Türk Gözü Sınır Kapısınında modern hale gelmesi için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığımız incelemeler ve edindiğimiz bilgiler ölçüsünde çalışmalar yüzde 85 oranın tamamlanmış durumda. Kalan kısımda kısa bir süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacaktır" dedi