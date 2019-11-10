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Başkan Demir'den 10 Kasım mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.


Başkan Demir mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler asla unutulmamalıdır. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, çağdaşlığa gönül vermiş bizlerin, Atamızın bıraktığı eşsiz armağanı korumak ve kollamak adına verdiği mücadele asla bitmeyecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

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