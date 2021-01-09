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Başkan Demir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Başkan Demir mesajında şu ifadelere yer verdi: “Çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin inşasında, düşünce ve vicdan hürriyetinin kurumsallaşmasında basın kuruluşları etkin ve işlevsel bir rol oynamaktadır. Gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum.”

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