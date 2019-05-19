Başkan Demir'den, 19 Mayıs mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Demir, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bütün Ümidim Gençliktedir” diyerek 19 Mayıs 1919 kurtuluşunu gençliğe armağan eden ve gençlere verdiği değeri gösteren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Gençler! Cumhuriyet'i ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Ve ülkemiz sizlerin omzunda yükselecektir. Atamızın emanetine hep birlikte sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu sene 100. yılını kutladığımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe ilk vazife olarak belirlediği, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa görevine layık bir gençlik dileyerek Atamızın gençliğe hitabesini paylaşıyorum.”