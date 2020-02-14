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Başkan Demir'den Çıldır Kaymakamı Taş ve CHP İlçe Başkanı Şirin'e ziyaret

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, beraberinde Ardahan Belediye Meclis Üyesi Kemal Aktaş ve CHP İlçe Başkanı Nevzat Şirin ile Çıldır Kaymakamı Alper Taş’ı makamında ziyaret etti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, beraberinde Ardahan Belediye Meclis Üyesi Kemal Aktaş ve CHP İlçe Başkanı Nevzat Şirin ile Çıldır Kaymakamı Alper Taş'ı makamında ziyaret etti.


Kaymakam Alper Taş, yapılan ziyaretten dolayı Belediye Başkanı Faruk Demir ve beraberindekilere teşekkür etti.


Ayrıca, CHP İlçe Başkanı Nevzat Şirin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Demir, yaptığı açıklamada, "İlçe başkanımız ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına başarılar diliyorum. İnsan odaklı çalışma gerçekleştiren partimizin önemli ayaklarından biri olan İlçe Başkanlığındaki arkadaşlarımızla birlikte, partimiz adına vatandaşlarımıza en iyi hizmeti nasıl sunabiliriz bunun çabası ve gayreti içindeyiz "dedi.

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