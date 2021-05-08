Başkan Demir'den Kadir Gecesi mesajı

Başkan Demir, mesajında, rahmet ve bereket ayı ramazanın sonuna gelinen günlerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Başkan Demir, mesajında şunları kaydetti: "Kadir Gecesi ile bayram havasını da solumaya başladığımız şu günlerde vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni tebrik eder, bu gecenin, ülkemiz ve milletimiz adına huzur ve bereket dolu günler getirmesini temenni ederim."