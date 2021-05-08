İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Demir'den Kadir Gecesi mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayınladı.


Başkan Demir, mesajında, rahmet ve bereket ayı ramazanın sonuna gelinen günlerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.


Başkan Demir, mesajında şunları kaydetti: "Kadir Gecesi ile bayram havasını da solumaya başladığımız şu günlerde vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni tebrik eder, bu gecenin, ülkemiz ve milletimiz adına huzur ve bereket dolu günler getirmesini temenni ederim."

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.