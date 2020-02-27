Başkan Demir'den Regaip Kandili mesajı

Başkan Demir mesajında şu ifadelere ver verdi:

“Rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin müjdecisi olan Regaip Gecesi; Allah'a yapılan ibadet ve duaların kabul edildiği, Mübarek üç ayların başlangıcıdır. Bu müstesna gecede, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı tekrar hatırlayarak merhameti, hoşgörüyü ve sevgiyi artırmalı, yaratılış gayemizi tefekkür ederek davranışlarımızı ve yaşamımızı gözden geçirmeliyiz. İnsanlarımızın kalplerini birbirine yaklaştıran, anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Regaip Gecesinin; ülkemize ve insanlığa, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, toplum olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzun güçlenerek devam etmesini temenni ediyor, İslâm âleminin ve tüm Ardahanlı hemşehrilerimizin kandilini kutluyorum.''