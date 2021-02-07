Başkan Demir'den tekstilcilere önemli çağrı: ‘Gelin Ardahan'da işsizliği bitirelim'

Belediye Başkanı Faruk Demir Ağrı ve Iğdır'da bulunan tekstil atölyelerini gezdi. Ardahan'da kurulan ve 300 kişinin istidam edileceği tekstil atölyesini örnek gösteren Başkan Demir özellikle büyük kentlerdeki tekstilcileri Ardahan'a davet etti: ''Gelin Ardahan'da işsizliği bitirelim'' dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Serhat Kalkınma Ajansı'nın yönetim kurulu toplantısı için gittiği Ağrı'da tekstil kenti gezdi. Ardından Iğdır'daki tekstil fabrikasına geçti. Başkan Demir buradaki işletmeleri gezerek bilgi aldı.

Başkan Demir, Ardahan'da, Yasin Selami Erdoğan tarafından bağışlanan ve yakında açılacak olan 300 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesini örnek göstererek büyük şehirlerdeki tekstilci iş adamlarına seslendi.

Başkan Demir: ‘Gelin Ardahan'da işsizliği bitirelim. Biz belediye olarak alt yapımızı yaptık. Görüşmelerimizi yaptık. İlk tekstil fabrikamızı hayırsever insanı Sayın Yasin Selami Erdoğan beyefendi annesinin ve babasının hayrına yaptı. Şu anda çeşitli görüşmelerimiz var. Ardahanlı bir işletmecimize vereceğiz. Kira almadan 250 -300 vatandaşımızı burada istihdam edeceğiz.

Şu anki çağrımız büyükşehirlerde Tekstilcilik yapan iş adamlarımızadır. Devletin Doğu Anadolu'ya büyük teşvikleri var. Devlet, burada yatırım yapan ve 250 kişi çalıştıran yatırımcıdan 10 yıl boyunca sgk primi almıyor. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz işletme ve iştirakler müdürlüğü ekiplerimiz sizler için hazırlandı. Sizlerin bize sadece yatırım talebinizi iletmeniz yeterli. Müdürlüğümüz sizin adınıza bütün işlemleri hallederek size fabrikanızı teslim ediyor. Hem teşviklerden yararlanın hem de orada yapamadığınız kârı burada yapın. Böylelikle Ardahan'daki hemşehrilerimiz de iş sahibi olsunlar istiyoruz.' dedi.

Ardahan'ın sürekli göç verdiğinin de altını çizen Başkan Demir: ‘' Gelin bunun önüne geçelim'' dedi.

Başkan Demir, ‘'Ardahan 1992'de İl olduğunda nüfusu 160 binlerdeydi. Şimdi ise 97 bine kadar düştü. Kars ve Iğdır'a baktığımızda nüfusunun yıllara göre arttığını görüyoruz ancak içlerinde göç veren tek il Ardahan. Gelin bunu tersine çevirelim. Sadece biz istediğimiz için değil sizin de kârınız var. Bu mesajım; İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da tekstil ile uğraşan iş adamlarımızadır. Alt yapınızı bizler sağlayacağız sizler sadece tezgahınızı buraya taşıyacaksınız. Belediyemizde olduğu kadar aynı duyarlılık Ardahan Valiliğimiz ve İktidar Milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan Atalay'da da vardır. Gelin hep birlikte Türkiye'de işsizliği bitirmiş tek il olalım'' dedi.