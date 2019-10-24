Başkan Demir'in Halk Günü toplantıları devam ediyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ‘Halk günü' toplantısında vatandaşları makamında ağırladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ‘Bu şehrin asıl sahiplerini dinleyeceğiz' sloganıyla Halk Günü toplantılarının startını geçen hafta vermişti. Bugün ikincisi gerçekleşen toplantıda vatandaşlar sordu, Başkan Demir yanıtladı ve not aldı. Toplantıda özellikle işsizlik, imar ve dolmuş güzergahları, konusu sıkça gündeme geldi.

Ayrıca; Başkan Demir, makamında ağırladığı vatandaşlara Belediyenin, Meslek edinme kursları, Yaşlı Bakım Evi, Kreş ve diğer sosyal alanları kapsayacak projesini anlattı.