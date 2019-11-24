Başkan Demir'in Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Demir, mesajında, “Büyük Önderimiz, “ Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister” diyerek seslenmiştir öğretmenlerimize; “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır” adeta eğitim neferlerine vasiyetini açıklamıştır. Değerli öğretmenlerimizin gününü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebedi yolculuğuna uğurladığımız tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum” dedi.