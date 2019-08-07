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Başkan Demir'in saha çalışması devam ediyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu ile Tarihi Köprü, Kapalı Halk Pazarı ve Kura Nehri boyunca yapılması planlanan çalışmalar öncesi incelemelerde bulundu.


Alan İncelemesi için sahaya inen Başkan Demir, yaptığı açıklamada; “Şehir Plancısı, planlama alanında Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm projesi olan Ankara'daki portakal çiçeği vadisi, Batıkent, Vizyon atölyesi ve tasarım atölyeleri gibi ülkemizdeki ilklere imza atmış olan Sn. Göksu ile Ardahan'da yapmayı planladığımız çalışmaları yerinde inceledik “dedi.

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