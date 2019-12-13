Başkan düğmeye bastı, İhale dosyaları yargıya taşınıyor

Adliye önünde meclis üyeleri ile birlikte basın açıklaması yapan Başkan Demir “İhalelerde tespit edilen aksaklıklar nedeniyle yüce yargıya başvurmak zorunda kaldık.” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana, geçmişten gelen yarım kalmış, inşaat halinde, çok sayıda ihaleli işin olduğunu dile getiren Başkan Demir, “Ardahan'ın ve Ardahanlının parasıyla yapılan tüm bu işlerin tamamlanması ve ihale dosyalarının sonuçlandırılabilmesi için elimizden gelen çabayı harcamamıza rağmen; konunun muhataplarından; yani hem Belediye hem de Yüklenicilerden kaynaklı aksaklıkların ve yanlış uygulamaların varlığını tespit etmemizden dolayı Yüce Yargıya başvurmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz.

Şahsım ve Meclis Üyelerimiz, Ardahan halkının kör kuruşunun heba ve israf edilmesine göz yummayacağımızı ve izin vermeyeceğimizi her fırsatta söyledik. Halkımızın bize olan güveni ve teveccühü sayesinde bugün Ardahan için olanca gücümüzle hizmet ediyoruz.

Görevimizi yürütürken; Ardahan halkının, Ardahan'ın ve kamunun yararını korumanın birinci görevimiz olduğunun bilincindeyiz.

Bu sorumluluk gereği; Milli Egemenlik Parkı'nın altına inşa edilen ve ihalesi 2017 yılında yapılan, Kapalı Otopark İnşaatı ile arsa mülkiyeti Belediyemize ait kamuoyunda AVM olarak bilinen, Kat Karşılığı inşaatın; ihale süreçleri ve geldiği noktada tespit ettiğimiz aksaklıkların incelenmesi için; Cumhuriyet Baş Savcılığımıza her iki dosya hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yüce Yargı her iki dosya için bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin, kararını verinceye kadar, üzülerek söylüyorum ki, hep birlikte bekleyeceğiz.

Yargının verdiği kararlar hepimiz için bağlayıcıdır. Amacımız devri sabık oluşturmak değildir. Hepimiz elimizi vicdanımıza koyacağız ve eğer Ardahan'ın ve Belediyemizin yapılan bu işler nedeniyle uğradığı zarar var ise; bunların tespiti ve telafisi için kanunların ve Ardahan halkının bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağız.” Dedi.

Başkan Demir, ayrıca tamamlanmamış 5 dosyanın da incelenmesi için Belediye bünyesinde yaptıkları araştırmaları Valilik ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na da ileteceklerini sözlerine ekledi.