Başkan Faruk Demir, "Kafkasya'yla kültürel ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz"

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ''Pandemiden önce başlatmış olduğumuz Kafkasya açılımımızı geliştirmeyi hedefliyoruz'' dedi.

Başkan Faruk Demir, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2022 yılını değerlendirdi. Lezzet-i Kür restoranda gerçekleşen toplantıda Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, görev süresi boyunca Ardahan'da yapılan belediyecilik faaliyetleri hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

2023 yılının 2022 yılından daha iyi olmasını dileyen Demir, Pandemi sürecinde dünya ve ülkemizde olduğu gibi Ardahan'ın da olumsuz etkilendiğini söyleyerek, ''Pandemi'den çıktığımız bu süreçte ülkemizde ve dünyada oluşan ekonomik dalgalanma maalesef her yeri olduğu gibi ilimizi de etkiledi. Fakat biz Ardahan belediyesi olarak hazırlıklıydık. Bu süreçte en az düzeyde etkilendik. Fakat planladığımız yatırımlarımızı, kentimizin altyapısını ve sosyo ekonomik kalkınmışlığını hazırlanma noktasında hiçbir projemiz aksaklığa uğramadı'' diye konuştu.

"Bundan sonraki süreçte Pandemiden önce başlatmış olduğumuz Kafkasya açılımımızı hızlandırmayı amaçlıyoruz" diyen Başkan Demir, "Özellikle Gürcistan toprakları içerisindeki Ahıska ile kardeş kent protokolünü hayata geçireceğiz. Kardeş kent protokolünü hayata geçirdikten sonra, Kafkas petrol ve doğalgaz boru hatlarının Anadolu'ya ve Avrupa'ya ilk giriş yeri olan Ardahan'ın bu coğrafyayla daha sıkı ilişkiler kurması gerekiyor. Dolayısıyla bizim Kafkasya'yla kültürel ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirerek ilerlememiz gerekiyor. Nasıl Edirne Trakya'yla ilişkilerini üst düzeyde geliştirmiş ise bizim de Ardahan olarak Gürcistan, Tiflis ve Bakü'ye kadar bu bölge ile ilişkilerimizi bir an evvel üst düzeye çıkartmamız lazım. Ticari ateşeler, Büyükelçilikler, Belediye Başkanları, Valiler ve Devlet Başkanları düzeyinde bu köprüyü kuracağız ki Ardahan'da ekonomik kalkınma ve kültürel iş birliğinin önü açılsın. Bu çerçevede Kafkasya'ya özel önem vereceğiz'' dedi.