Başkan Faruk Demir'den yeni yıl mesajı

Demir yayınladığı mesajında‘'Acısıyla tatlısıyla 2019'u geride bırakıyoruz. Yeni bir yılı heyecanla ve umutla karşılarken, yeni başlangıçların bizlere verdiği sorumluluğun farkındayız. Yeni yılla birlikte sınır ilimiz, serhat şehrimiz Ardahan'ı hak ettiği konuma taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin gelişmesi, üretebilmesi, modern ve yaşanabilir bir kent olması için yeni yılın ilk çeyreğinde yeni projelerimizi hayat geçirirken örnek bir belediyecilik sergilemek için daha çok emek harcayacağız. Çalışma gücümüz ve halkımızın teveccühü ile çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Bu duygularla 2020 yılının hak, hukuk ve adalet yılı olmasını diliyor, sevgi ve barış getirmesini istiyoruz. Yeni yılın tüm dünya için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.