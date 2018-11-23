Başkan İstifa Etti, aday adayı oldu

Beş Yıldır sürdürdüğü İlçe başkanlığı görevinden istifa eden Başkan Vural partililer ve yönetimin yoğun katılımı ile istifasını sudu. Başkan Vural'ın istifasından dolayı boşalan Çıldır İlçe Başkanlığı makamına Partinin Siyasi ve Hukuk İşleri başkanı Adem Akçay getirildi.

Partilerin yoğun katılımı ile istifasını ve başvurusunu sunan Ak Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural " Beş yıldır Ak Parti Çıldır İlçe Başkanlığı görevini İlçeme ve Partime hizmet etmek için sürdürdüğüm kanısındayım. Göreve geldiğim günden bu güne kadar geçen zaman zarfında partimiz büyük başarılara imza atmıştır. Bu başarı yalnız benimde benimle beraber bu dava inanmış birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden yönetim kurulu üyelerimiz, Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarımız, Köy ve Mahalle temsilcilerimiz, sandık başı görevlilerimiz, bina sorumlularımız ve müşahit olarak partimizin her kademesinde yer alan üyelerimizindir. Bu başarıya bizleri ulaştıran herkesten Allah razı olsun. Birlik ve beraberlikle çıktığımız bu yolda dün olduğu gibi yarında aynı düsturla hareket edeceğiz. Genel Merkezimize ve İl Başkanlığımıza İl Genel Meclis Üyeliği adaylığı için talebimi iletmiştim. Genel Merkezimiz İl başkanlığı ile istişare etmeden aday adaylığı için hiç bir İl ve İlçe başkanın istifa etmemesi ve Genel Merkezin onayı ile bu sürece dahil olunması yönünde görüş bildir. Bende takdir Genel Merkezimizin diyerek görevime devam etti. Gerekli istişarelerin ardından İl Başkanımız Sayın Hakan Aydın ve Koordinatör Milletvekilimiz sayın Mahmut Gürcan şahsımı arayarak İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek Aday adayılığı başvurumu yapmam yönünde karar kılındığını tarafıma bildirdi. Bu güne kadar benimle birlikte bu yolda yürüyen herkese teşekkür ederek istifamı sunuyorum. Bu bir veda konuşmasından değil hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde yepyeni hizmetlerin yürümenin başlangıcıdır. Bir önceki İlçe başkanlığı Kongremizde Bizleri yalnız bırakmayarak kongremize katılan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı ve iki İl Genel Meclis Üyeliğini kazanarak İlçemizi Ak Parti nezdinde daha üst saflara taşıyacağı mızın sözünü vermiştir. Bu gün bu sözü yerine getirmek için hep birlikte daha çok çalışacağız. İl Genel Meclis Üyesimiz Etem Özcan'a da bugüne kadar köylerin sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak yürüttüğü çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Cumhur Başkanımız ve Genel başkanımız Sayı Recap Tayyip Erdoğan'ında grup toplantısında dile getirdiği gibi Ben aday gösterilmediğim diye Partiye küsüp başka yerlere gidenler hiç bir zaman AK Partili olamamıştır. Bende bugün bu sürece dahil olmuş bir kardeşiniz olarak hangi arkadaşım aday gösterilirse göreterilsin onu ve partimizin kazanması için hiç durmadan çalışacağım. Hepinize bugün burada beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür eder yeni İlçe Başkanımız Adem Akçay Kardeşime de hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

İlçe Başkanlığı görevine getirilen Adem Akçay " Ak Parti bir dava partisidir. Kimsenin şahsi çıkarları için kullanacağı bir parti değildir. Bu gün bu görevimi şahsıma tevdi eden herkese teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde 31 Mart yerel seçimlerine katılarak. En iyi sonuçlarla Partimizi temsil etme gayreti içerisinde olacağız. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.