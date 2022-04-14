İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Koç, orucunu iftar çadırında açtı

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, Sevdamız Ardahan Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı’nda kurulan iftar çadırında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, Sevdamız Ardahan Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda kurulan iftar çadırında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.


Her gün kentin farklı noktalarında vatandaşlarla birlikte iftarını yapan Başkan Koç, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu bu sefer iftar çadırında geçnçlerle birlikte paylaştı. AK Parti İl Başkanı Koç, iftar öncesi gençlerle bir araya gelerek, iftar çadırının konuklarıyla bir süre sohbet edip ramazanlarını tebrik etti.


Sevdamız Ardahan Derneği tarafından her yıl düzenli olarak kurulan iftar çadırında, dar gelirli ve iftara yetişemeyen vatandaşlar orucunu açıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.