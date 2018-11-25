Başkan Köksoy'dan AK Parti adayı Yunus Baydar'a tebrik mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçiminde AK Parti'den Belediye Başkanı adayı gösterilen eski İl Başkanı Yunus Baydar'ı tebrik etti.

Yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti'den Serhat şehri Ardahan'da 10 yıl belediye başkanlığı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Köksoy, kentte iki dönem başarılı bir şekilde il başkanlığı görevini yürüten Yunus Baydar'a adaylığı sürecinde başarı diledi.

Vatana, millete ve devlete hizmet etmenin temel değer olduğu davanın geleceği noktasında nöbetlerin değiştiğine, bayrak yarışının aynen devam edeceğine dikkat çeken Köksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı olarak Genel Merkez ve Genel Başkanımızca önceki İl Başkanı Yunus Baydar gösterilmiştir. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da aday tanıtım toplantısında kamuoyuna ilan edilmiştir. AK Parti Ardahan İl başkanı olarak iki dönem başarılı görev yapan Yunus Baydar 'ı tebrik ediyor, Allah'tan hayırlı başarılar diliyorum. Bu vesile ile 2009 ile 2014 Yerel seçimlerinde şahsımı aday olarak gösteren AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye şükranlarımı arz ediyorum.

Bu süreçlerde Genel Merkez Yönetimlerinde görev yapan parti büyüklerimize, aday olmamda ve seçim çalışmalarında desteğini yakından gördüğüm AK Parti 23'ncü dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya ve 24. 25. 26 ve halen 27'inci dönem Milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan Atalay'a, İl Başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, Belediye meclis üyelerimize, il kadın ve gençlik kolları başkan ve tüm teşkilâtlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ayrıca 10 yıl boyunca Ardahan'ımıza, halkımıza çeşitli proje ve hizmetler yerine getirerek şehrimizin değişim ve dönüşümüne, oy, dua, teveccüh ve destek vererek vesile olan herkese, halkımıza, hemşerilerime yine şükran borcumu ifade etmek istiyorum.

Görevimin sonuna kadar aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmaları sürdüreceğimi, her zaman halkımızın, hemşerilerimin ve partimizin hizmetinde olacağımı da paylaşmak isterim. Davanın esasının halkımıza, vatanımıza, Millet ve Devletimize hizmet olduğu, nöbetlerin değişeceği, bayrak yarışının devam ettiği açık bir gerçektir. Allah devlet ve milletimize zeval vermesin duası ile kamuoyuna saygılarımla arz ediyorum.”