Başkan Uzunkaya güven tazeledi

Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. 31 Köy ve Mahalle Muhtarının katılımı ile gerçekleşen genel kurulda Dernek Başkanı Arif Uzunkaya oyların tamamını alarak yeniden Başkan seçildi.

Çıldır Kaymakamlığı tarafından tahsil edilen ve Muhtarlar Derneği toplantı ve lokal salonu olarak kullanılan büroda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından genel kurul başladı.

Açılış Konuşması yapan Başkan Arif Uzunkaya "Bizleri yalnız bırakmayarak teşrif eden bütün Köy ve Mahalle Muhtarı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimizi korumak, her köy ve mahalleye eşit mesafede hizmet gelmesini sağlamak, sorunlarımızı daha güç bir sesle gündeme taşımak adına üç yıl önce kurduğumuz derneğimizin 4. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştireceğiz. Üç yıllık zaman zarfında bir çok sorunun üstesinden hep birlikte geldik. Köy ve Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması adına hep birlikte bir çok çalışma yürüttük ve başarılar elde ettik. Dün olduğu gibi bugünde hep birlikte daha iyi yarınlar inşa etmek için hareket edeceğiz. Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını temenni eder katılım sağlayan bütün muhtarlara teşekkür ederim" dedi.

Başkan Uzunkaya´nın konuşmasının ardından faaliyet ve mali raporlar oylamaya sunulup kabul edilmesiyle birlikte oy kullanma işlemi başladı.

Tek aday olarak seçime katılan Başkan Uzunkaya oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.