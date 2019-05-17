Başkan ve öğrenciler hayvan barınağında

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, öğrencilerle birlikte hayvan barınağını ziyaret etti

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, hayvan sever gençler ve öğrencilerle birlikte Belediye'ye ait Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezini ziyaret etti. Belediye Başkanı Faruk Demir ile birlikte köpeklere mama veren gençler barınağın küçük misafirleriyle yakından ilgilendiler.

Barınakla ilgili geliştirilmesi gereken bölümler, yapılacak düzenlemeler ile ilgili yetkililere talimat veren Başkan Demir, “Hayvanların bizden istedikleri bir kap su, bir kap yiyecek ve sevgidir. Her canlının yaşamına saygı duymalıyız ve hayvanlara sahip çıkmalıyız. Hayvan hakları konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.