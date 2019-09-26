Başkandan hayvan pazarında vatandaşa aşure ikramı

Ardahan'ın Damal ilçe Belediye Başkanı Ergin Önal, Muharrem ayı nedeniyle kendi elleriyle hayvan pazarında üreticilere aşure ikram etti.

Hayvan pazarını ziyaret ederek zor günlerden geçen üreticilerin sorunlarını da dinleyen Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, üreticilere aşure dağıttı. Başkan Önal tarafından ikram edilen aşureleri almak için sıraya giren vatandaşlar, Başkan'a teşekkür etti.

Vatandaşların Muharrem Ayı'nı kutlayan Önal, ''Muharrem ayı nedeniyle düzenlediğimiz aşure ikram gününde birlikteyiz. Muharrem ayının hayırlı olmasını dilerken, yine bu ayda tutulan oruçlarında Allah'tan kabul edilmesini diliyorum. Aşuremizde birliktelik, kardeşlik, dostluk, hoşgörü, sevgi ve paylaşım vardır. Aşure ikramımıza katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, Kerbela şehitlerimizle birlikte bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.'' dedi.

Başkan Önal, aşure ikramının ardından üreticilerle sohbet ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.