Bataklığa saplanan inek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Ardahan'da bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Arpaşen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanlar köy merasında otlarken bataklığa saplandı. Bataklığa saplanan inek olduğu yere yığılıp kaldı. Tüm çabalarına rağmen çamura saplanmış ineği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, paletli araç yardımı ile halat bağlayarak 1 saatlik uğraş sonucu ineği bulunduğu yerden yara almadan kurtardı. AFAD ekipleri, hayvan sahiplerini bu gibi yerlerden geçerken daha dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

İnek, sahibine teslim edilmek üzere köye gönderildi.