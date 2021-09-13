BBP Genel Başkanı Destici: "CHP ve İYİ Parti darbe anayasasının değiştirilmesine yanaşmıyor"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ''Dün 80 darbesinin yıldönümü ve herkes 80 anayasasını darbeciler yaptı diyor. Darbecilerin yaptığı anayasanın üzerinden 41 yıl geçmiş ve gelin değiştirelim diyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanının yeni anayasayı birlikte yapalım çağrısı var. MHP ve biz evet dedik ama diğer partiler başta CHP ve İYİ Parti yanaşmıyorlar'' dedi.

Partisinin Ardahan İl Başkanlığı açılış törenine katılan BBP Genel Başkanı Destici, yaptığı konuşmada, ''Biz cumhur ittifakındayız. Burada bulunmamızın sebebi de devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini öncelediğimiz için buradayız. Ve Büyük Birlik Partisi önümüzdeki seçimlerde Cumhur ittifakı içerisinde kendi adı ve amblemi ile yer alacaktır'' dedi.

Üzerinden 41 yıl geçen darbe anayasasının değişikliğine CHP ve İYİ Parti'nin yanaşmadığını söyleyen Destici, ''Dün 80 darbesinin yıldönümü ve herkes 80 anayasasını darbeciler yaptı diyor. Darbeciler yaptığı anayasanın üzerinden 41 yıl geçmiş ve gelin değiştirelim diyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanının yeni anayasayı birlikte yapalım çağrısı var. MHP ve biz evet dedik ama diğer partiler başta CHP ve İYİ Parti yanaşmıyorlar. Kendiniz bir anayasa teklifi ortaya koyun diyoruz. Onu da koymuyorlar. Biz CHP'nin anayasa taslağını görmek istiyoruz. CHP acaba nasıl bir anayasa teklif edecek merak ediyoruz. Edremit'teki zihniyet mi hortlayacak, yoksa başörtüsü yasağının kaldırılmasına destek veren CHP'yi mi göreceğiz. Duaya karşı olan bir anayasa mı göreceğiz, duayla birlikte inanç hürriyetini önceleyen bir anayasa teklifi mi göreceğiz CHP'den. Bunu merak ediyorum. Aynısını İYİ Parti'den de görmek istiyorum. Yani Fatih Sultan Mehmet Han zihniyetinde bir anayasa mı göreceğiz. Yoksa PKK'nın, TİKKO'nun, CHP'nin ve DHKP-C'nin desteğiyle seçilmiş bir belediye başkanı zihniyeti mi göreceğiz?

Herkes açıkça nasıl bir anayasa istiyorsa ortaya koysun ve millet de görsün. Aynı şey seçim kanunlarıyla ilgili de geçerli. CHP bu konuda ne diyor? Bir teklif yok, İYİ Parti yarım yamalak bir teklif açıkladı. O da dahil yüzde 5 baraj ve yüzde 5 baraj demek iki buçuk milyon oy çöpe gitsin demek. Yargı bağımsız olsun diyorlar ama HSK seçimleri meclise gelince bir anda anlaştılar. Ve itiraz ettikleri, sürekli tek adam diye itham ettikleri Sayın Cumhurbaşkanı ve partisi AK Parti hangi yöntemle belirlemiş ise CHP ve İYİ Parti de aynı yöntemle belirledi. Sadece genel başkanlar belirledi. İtiraz ettiğiniz konuda daha muhalefetteyken böyle yapıyorsunuz. Yarın elinize iktidar imkanı gelse neler yapacaksınız. Onun için biz samimiyiz ve samimiyet istiyoruz" dedi.

"Bu fırsatçılara fırsat verilmesin"

Pandemi sürecini fırsata çeviren büyük marketler olduğunu söyleyen Destici, ''Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik zorluklar var. Özellikle hizmet sektöründeki esnafımız uzun süre kapalı kaldı. Halen kendilerini toparlamış değiller. Lakin bu zorluğun yanında bir de bu dönemi fırsata çevirenler oldu. Büyük marketler başta olmak üzere bazı ürünlerin fiyatlarında inanılmaz artışlar meydana geldi. Bu haliyle vatandaşımızı zorluyor ve üzüyor. Biz başından itibaren diyoruz ki bunlar denetlensin. Bu fırsatçılara fırsat verilmesin. Haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilsin. Geçtiğimiz yıllarda patates ve soğanda artış meydana gelmişti. Ve devlet buna müdahale etti. Şimdi üreticiler değil de satıcılarla ilgili onlardan kaynaklı sebepsiz bir fiyat artışı varsa patates ve soğana müdahale edildiği gibi bugün markete de pazara da müdahale edilmesi lazım. Vatandaşın haksız ve hukuksuz bir şekilde pahalı ürün yemesinin önüne geçilmesi lazım. Girişimlerimiz sonucunda Ticaret Bakanlığı bu yönde ekipler kurduğu ve denetimler başladı. Bunu destekliyoruz; burada hem üretici korunmalı, öbür taraftan da tüketici pahalı ürün tüketmemeli'' dedi.

"Bizim kırmızı çizgimiz teröre ve şiddete bulaşmamak"

Destici, ''Bir siyasi partinin hangi fikre sahip olduğunun da derdinde değiliz. Bizim bir tane kırmızı çizgimiz var. O da şudur; teröre ve şiddete bulaşmayacak. Teröre ve şiddete bulaşanların ya da terör örgütünün sözcülüğünü yapmayacak. Oranın siyasi şubesi olmayacak. Özgürce demokratik hakkını kullanarak herkes parti kurabilir. Herkes siyaset yapabilir, istediği siyasi partide yer alabilir. Ama bir tane çizgi var? O da terör ve şiddet. Çünkü bunun hem ülkeye zararı var, hem bölgeye hem de insanımıza zararı var. Bu konuda da Türkiye anayasası yasalar, uluslararası hukuk çok açık. Onun için biz her şeyin hukuk içinde yapılmasını ve hukuk içinde kalmasını arzu ediyoruz'' şeklinde konuştu.