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Belediye Başkanı Demir ve Oda Başkanları, Vali Hüseyin Öner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve oda başkanları Vali Hüseyin Öner’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduArdahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Hüseyin Öner’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve oda başkanları Vali Hüseyin Öner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu


Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Hüseyin Öner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Belediye çalışmaları hakkında sohbette bulunuldu.


Ayrıca Ardahan Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Mustafa Morkoç, Vali Hüseyin Öner'e Hayırlı olsun ziyarette bulundu. Ziyarette Ardahan da ki ticari faaliyetler ve esnafların genel durumu hakkında değerlendirmeler yapıldı.

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