Belediye Başkanı Faruk Demir'in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Başkan Demir mesajında; “Geçmişi Zaferlerle Dolu Şanlı Ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı 30 Ağustos Zaferinin bu yıl 97. Yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında, 26 Ağustos' ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan başkomutanlık meydan muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti, bağımsızlık içinde yaşama şerefine kavuşmuştur.

Milletimiz bu zaferle birlikte bağımsızlığından ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Bu vesileyle, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanı için canını feda eden tüm Şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutluyorum.” dedi.