Belediyeden YKS sınavına giren öğrencilere maske

Belediye ekipleri, sınav öncesi öğrenci ve velilere maske dağıttı.

Ardahan Belediyesi, Cumartesi ve Pazar günü yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı´nın (YKS) birinci ve ikinci oturumları öncesi sınav merkezlerinde yerini alarak sınava giren öğrencilere ve velilerine maske dağıttı.

YKS sınavı öncesi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Ardahan´da sınav yapılan okullarda hazır bulunan belediye ekipleri, sınava girecek olan öğrencilere ve onlara eşlik eden velilerine maske dağıttı.