İhlas Haber Ajansı

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Beyaz örtüyle kaplanan kent dronla görüntülendi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kar yağışının ardından beyaza bürünen kentin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.


Ardahan'ı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan'da ortaya çıkan kartpostallık manzara dron ile görüntülendi. Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından kent adeta beyaz gelinliğini giydi. Ardahan kalesi, Kura nehri ve Ardahan ovası beyaza büründü. Ortaya çıkan muhteşem manzara mest ederken, Ardahan ovasında ortaya çıkan kartpostallık görüntü dron ile görüntülendi.


Başkan Faruk Demir, sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaştı. Ardahan Kalesi, tarihi Ardahan Köprüsü, yüzeyi kısmen donan Kura Nehri gibi kentin öne çıkan mekanlarının yer aldığı görüntüler ilgi gördü.

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