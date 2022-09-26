İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilbilan Yaylası kar altında

Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesi arasında bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası yağan karla beyaza büründü.

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi arasında bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası yağan karla beyaza büründü.


Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Bilbilan Yaylası da karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yaylada doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.