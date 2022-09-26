Bilbilan Yaylası kar altında

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi arasında bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası yağan karla beyaza büründü.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Bilbilan Yaylası da karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yaylada doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.