Bilim ve Sanat Merkezince, Zeka Oyunları Yarışması düzenledi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) öğrencilerine yönelik düzenlediği, “Birinci Zeka Oyunları Yarışması” etkinliğine katıldı.

Halitpaşa Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen yarışmada konuşan Vali Masatlı, “Herşeyin eğitimle başladığı, devam ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Elbette eğitimin yaşı yoktur ancak eğitim içerisinde dikkat etmemiz gereken gruplar vardır ki insanlarını geleceğe hazırlayan toplumlar, bu gruplardan vaz geçemez. Özellikle son yıllarda Türk Milli Eğitim Sisteminde de çok önemli gelişimler ve değişimler yaşandı. Bizler eğer büyük, güçlü devlet olmak istiyorsak ve bunu devam ettirmek istiyorsak, geleceğimizin bu günden daha iyi olmasını istiyorsak iki kesime çok ilgi göstermek gerekir. Elbette tüm çocuklar bizim çocuklarımız. Onların dünyanın en iyi imkanlarına sahip olma hakkı vardır ama iki grupla biraz daha fazla ilgilenmeliyiz. Birincisi ya doğduğunda, ya da doğduktan sonra karşılaştığı olumsuzluklarla birlikte hayatını destek ile devam ettirmek zorunda olan engelli çocuklarımızdır. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. İnsan olmanın gerektirdiği vicdan ve büyük devlet olmamızın gerektirdiği hususlardan bir tanesi budur” dedi.

Devletimizin engelli çocuklarla ilgili kurduğu sistem bugün pek çok ülkede model olduğunu anlatan Vali Masatlı, “Bir diğer husus ise son yıllarda ülkemizde üstün yetenekli çocuklarımızın ayrımı yapılmaya başlandı. Aslında bu çok doğruydu, önemliydi. Devletimiz bu alanda da çok önemli çalışmalar ve yatırımlar yaptı. Çünkü biz bazen çocuklarımızın nasıl bir özelliğe sahip olduğunu bilmiyoruz. Belki gelecekte çok büyük bir keşif yapacak, belki devlet hayatında çok önemli bir görev yaparak ülkenin kaderini değiştirecek, belki toplumda öyle bir çığır açacak ki bütün insanlık ondan faydalanacak. Bu husustan hareketle özellikle zeki çocuklarımıza çok ilgi, göstermek zorundayız. Bunun devlette ki karşılığı ise BİLSEM'ler yani Bilim Sanat Merkezleridir. Eğer biz üstün yetenekli çocuklarımızı iyi kan alize edebilirsek, hayatlarını iyi organize edebilirsek, işte o zaman ülkemize çok kıymetli, çok şahsiyetli, çok yetenekli, çok zeki insanlar yetiştirmiş oluruz. Ben, burada yarışan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hepsi bizim için birincidir” dedi.