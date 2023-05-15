İhlas Haber Ajansı

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Bitkin bitkin halde bulunan balaban kuşu tedaviye alındı

Ardahan’da vatandaşın bitkin halde bulduğu balaban, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Ardahan'da vatandaşın bitkin halde bulduğu balaban, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.


Ardahan merkeze bağlı Tepeler köyünde, bir evin bahçesinde bitkin bir kuş olduğunu fark eden vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayarak haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, bitkin balaban kuşuna ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler, balaban kuşunun hava şartları nedeniyle bitkin düştüğünü, sağlık sorununun olmadığını belirtti.


Balaban kuşu, gerekli kontrollerin ardından bulunduğu yerde doğaya salınacak.

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