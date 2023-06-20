Boz ayılar yiyecek ararken böyle görüntülendi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde boz ayılar çöplükte beslenirken kameralara yansıdı.

Erzurum Şenkaya, Ardahan Göle, Kars Sarıkamış ve Artvin Şavşat sınırlarındaki Sarıçam ormanlarında yaşayan boz ayılar, zaman zaman yiyecek bulabilmek için ilçeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Hivelek mevkisindeki ilçe çöplüğüne iniyor. Vatandaşlar akşam havanın kararmasıyla birlikte yaklaşık 6 boz ayıyı gördüklerini belirterek, "Bizler ilçeden ayrılırken, denk geldiler. Çöplüğe yaklaştığımızda ise yaklaşık 6 boz ayı farklı noktalarda yiyecek arıyordu. Geçen yıl bu sayı daha fazlaydı" dedi.