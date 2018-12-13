BTC'nin Desteğiyle kurulan Z Kütüphane'nin açılışı yapıldı

Atatürk Üniversitesi ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Şirketi (BTC) işbirliği ile yürütülen 'Geleceğe Doğru Bakmak' projesi kapsamında Ardahan Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulunda oluşturulan 'Z Kütüphane ve Tasarım Atölyesinin' açılışı yapıldı.

“Tasarım, Robotik ve Kodlama Eğitimi'ne” katılan öğretmen ve öğrencilere başarı sertifikalarının da verildiği törene Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, TSO Başkanı Çetin Demirci, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, BTC Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Suna Ercan, BTC Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci velileri katıldı.

Bilgisayar alanı, satranç masaları, interaktif tahta ve kodlama alanına sahip Z kütüphaneyle birlikte, grup çalışmasına ve bireysel çalışmaya uygun alanların açılışı da gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Vali Bilmez, Atatürk Üniversitesi ve BTC işbirliği ile yapılan Z kütüphane ve Tasarım Atölyesi ile Kodlama, Robotik ve Tasarım eğitimlerinin Ardahan için önemli ve çok değerli olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Vali Bilmez, kütüphanenin sadece kurulduğu okula değil, il genelinde ki tüm okulların hizmetinde olacağını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Vali Bilmez ve katılımcılar kütüphaneyi gezdi. Program sonunda, öğrenciler tarafından eğitim süresince öğretmenler eşliğinde hazırlanan projeler sergilendi.