İhlas Haber Ajansı

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Bülbülan Yaylası kardan kayboldu

Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesi sınırında bulunan Bülbülan yaylasında, evlerin kardan kaybolduğu görüldü.

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi sınırında bulunan Bülbülan yaylasında, evlerin kardan kaybolduğu görüldü.


Kış boyunca yağan kar nedeniyle görünmez hale gelen Bülbülan yaylasında kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyor. 2 bin 581 yüksek rakımlı Bülbülan yaylasında evler kar altında kalınca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Yaklaşık 4 ay boyunca kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2 bin 581 rakımlı Bülbülan geçidinde karla mücadele sona erdi. Yol ulaşıma açılırken Bülbülan yaylasında bulunan evlerin kara gömüldüğü görüldü.

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