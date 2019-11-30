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Bülent Kerimoğlu'nun babası Ardahan'da toprağa verildi

Bakırköy Belediye Başkanı Dr.

Bülent Kerimoğlu'nun vefat eden babası Celal Kerimoğlu, Damal'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.


2 gün önce geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Celal Kerimoğlu'nun cenazesi doğduğu topraklara getirilerek defnedildi. Ardahan'ın Damal ilçesine getirilen cenaze, Cem evinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene, CHP Grup Başkan vekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, CHP Ardahan il Başkanı Yalçın Taştan ile birlikte yakınları katıldı.


Kerimoğlu memleketinde toprağa verildi


Damal Cemevi'nde Alevi dedesinin okuduğu dualardan sonra, Celal Kerimoğlu'nun cenazesi araçla ilçede bulunan mezarlıkta toprağa verildi. Celal Kerimoğlu'nun cenazesi toprağa verildikten sonra, oğlu Bülent Kerimoğlu ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

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