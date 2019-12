Buz tutan ??ld?r G?l? ?zerinde ?ay keyfi

Ardahan'da hava s?cakl???n?n eksi 8 dereceye kadar d??mesiyle ??ld?r G?l? buz tuttu. Cam gibi bir buz tabakas?yla kaplanan g?lde kartpostall?k g?r?nt?ler olu?urken, turistler ise g?l ?zerinde ?ay keyfi yapt?.

Do?u Anadolu B?lgesi'nin ikinci b?y?k g?l? olan Ardahan ve Kars s?n?rlar? i?indeki ??ld?r G?l?'n?n buz tutmas? renkli g?r?nt?ler ortaya ??kard?. Hava s?cakl???n?n s?f?r?n alt?nda 8 dereceye kadar d??t??? ??ld?r G?l?'n?n y?zeyi 6 santim buzla kapland?. ?ok say?da ki?i g?le gelerek buz ?st?nde y?r?y?? yapt?, hat?ra foto?raf? ?ektirdi.

?zeri cam gibi olan g?l?n kaygan zemini ziyaret?ilerine hem zorlu hem de keyifli anlar ya?att?. Masmavi g?ky?z?, karl? da?lar ve g?ky?z?n?n mavimsi rengini yans?tan buzlu g?l tad?na doyulmayan manzaralar olu?turdu. G?l?n donmas?na sevinen bal?k??lar ise g?l ?zerinde ?ay keyfi yapt?. Ak?akale adas?nda bal?k??l?k yapan restoran sahibi Turan K?l??, ''Bug?n itibar?yla g?l?m?z dondu. Donan g?l ?zerinde ?ay keyfi yapmak ?ok g?zel. Yerli turistler g?l ?zerinde ?ay keyfini tatt?lar. Y?zeyi cam gibi olan g?l?n ?zerine ??k?p gezmek turistleri hem korkuttu hem de adrenalin dolu anlar ya?amalar? onlar? ?ok mutlu etti'' dedi.

Do?u Anadolu'nun bakir do?as?n? ve tarihi yerlerini g?rmek i?in ?zmir'den b?lgeye gelen Zeynep Dereci, cam gibi bir buz tabakas?yla kaplanan g?l ?zerinde dola?man?n ger?ekten muhte?em oldu?unu s?yledi. Dereci, "?ok heyecanl?, biraz korkuyorum ama yine de ?ok g?zel, adrenalin dorukta. Buras? ?ok g?zel ve ?zel bir b?lge, g?rmek laz?m" ?eklinde konu?tu.